「鼠年」將至，yes123求職網2日發布最新調查指出，近八成八（87.7％）的受訪上班族表示，有計畫在今年第一季換工作，該比例不僅高於2019年同期的85.3％，並創下七年來同期新高，宣告「鼠年」可望迎來七年最大的一波轉職潮！

每逢農曆年前後是上班族轉職旺季，根據yes123調查，近年首季有計劃轉職的上班族，比例大致如下：2019年第一季85.3％、2018年第一季63％、2017年第一季63.1％；2016年第一季70.6％；2015年第一季68％；2014年第一季為63.2％。

yes123指出，最新調查的2020年第一季87.7％，創下近七年新高，其中包含34.8％「已開始投履歷」、52.9％「尚未開始投履歷」。

針對跳槽主因，據調查，在可複選狀況下依序是：「現在工作的薪水太低」（40.2％）、「覺得公司未來沒有發展性」（38％）、「擔心所處行業的前景」（30.2％），以及「工作量太大」（28.2％）、「工作時間太長」（27.1％）。

此外，上班族想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前五名依序是「科技資訊」（32％）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（30.8％）、「批發零售與貿易」（28.2％），以及「傳統製造業」（21.3％）、「運輸與物流倉儲」（18.3％）。

上述資料來自yes123求職網「鼠年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，調查時間自2019年12月11日到12月24日，以網路問卷方式進行抽樣，針對目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,256份。

(工商 )