一年一度的「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將自3日起世貿一館熱鬧登場，2日恭迎北港朝天宮媽祖鑾座駐駕展場，由外貿協會董事長黃志芳及朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，率貿協主管及信眾進行莊嚴的安座儀式；貿協秘書長葉明水指出，今年年貨大展規模創新高，總計超過350家廠商、650個攤位，其中貿協更首度打造好農專區。

葉明水說，今年年貨展首次打造「優質好農專區」，係精選來自全省28家青農、小農、農會與農企業使用29個攤位，參展商中近6成為青、小農，且包括神農獎、百大青農、模範農民等。

今年展品特選國人年節愛吃具產銷履歷與自然農法的產品，包含有機茶葉、咖啡、清酒、香菇、冷凍食品、鮮果等，讓大家在「農農年中，一起來好農專區選好味」。其中特色產品有霧峰農會選用埔里甘甜泉水與益全香米共同釀造MIT清酒，「荔枝蜂蜜酒」、「初霧．燒酎」都是布魯塞爾世界酒類評鑑金牌獎常勝軍；此外，2017年十大神農獎得主的無農藥薑黃麵、應景的薑黃麻油雞更是讓大家吃健康顧口感；現場還有從新鮮羊奶、羊奶優格、羊奶貝果到新鮮無腥味羊肉的全方位羊產品，國產的新鮮美味一應俱全。

此外，貿協今年也在「公益展區」中，提供22個攤位，邀請22家優質公益團體參與，現場販售手工甜點、手工皂和公益品，讓民眾在歲末年終之時，分享關懷與愛心，溫暖過好年。

為了迎接金鼠年，年貨展準備「鼠來寶！大獎雙重抽」活動，天天抽SWITCH、氣炸鍋、4K電視、Dyson吸塵器、老協珍佛跳牆等萬元好禮，消費滿2020元還可抽千元禮盒，預計有望帶動較去年同期業績兩位數成長。

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