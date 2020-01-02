腦瘤（腦癌）是指不正常的細胞增生，並侵犯到周圍或遠處的細胞，影響正常的功能。它可能發生在各年齡層，但以3～12歲兒童、40～70歲成人較多。

腦瘤的症狀跟其他腦部疾病頗相似，因此需要進一步檢查才能找到原因。這些症狀可能隨著腫瘤變大而愈來愈嚴重︰

1、頭痛︰早上起床時特別痛。但也有些腦瘤病人並沒有明顯頭痛，這可能跟腫瘤長的位置與大小有關。

2、手腳無力、肌肉關節協調力變差、平衡感不好，走路不穩。

3、抽搐︰因腦瘤壓迫，引起腦部不正常放電，造成抽搐。

4、頭暈、嘔吐︰腫瘤造成顱內壓（腦壓）升高，會想吐。

5、健忘、說話有困難、性格改變。

6、感覺異常︰比如腦瘤壓迫到嗅覺神經，鼻子會聞不出味道；如果壓迫到視神經，視覺會有缺損，甚至看不到。

跟治療其他部位的腫瘤一樣，腦瘤的治療方式包括手術、放射治療（包含傳統放射線、加馬刀、電腦刀等）和化學治療，需要依照腫瘤的細胞型態、位置、大小、病人的年齡及整體健康狀況來決定治療方式。

常用手機容易得腦瘤？

腦瘤可分為兩種成因︰

1、原發性腦瘤︰從腦部細胞長出來的腫瘤，較常見的是膠質細胞瘤。

2、轉移性腦瘤︰常見由肺癌或乳癌轉移過來。

腦部腫瘤跟其他部位的腫瘤一樣，都有良性、惡性之分，需經病理檢查才能確定。但即使是良性腫瘤，也可能壓迫到腦部重要部位，影響功能。

長腦瘤可能跟基因突變或基因損傷有關，而基因突變可能來自遺傳或環境因素，包括︰游離輻射線（一種能量較高的輻射線）、電磁波、含氮硫化物的染料、殺蟲劑、有機溶劑、某些病毒等。但很多病人其實找不到明確的致病原因。

常用手機、暴露在電磁波下，會增加得腦瘤的風險嗎？有些研究發現兩者相關，但並不能確定是因果關係（意即不能說常用手機會引起腦瘤），有沒有其他因素交互作用，還需要更多研究。

國外曾有研究發現，使用手機累積達2000小時以上的人，得腦瘤的風險比較高。但綜合更多研究來看，還不足以證明兩者之間有因果關係。

(中時電子報)