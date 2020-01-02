把討海人故事搬上舞台！近年紅遍日本劇場界、由40歲以上熟男演員所組成的大叔劇團「52PRO！」，再推音樂劇新作《夾縫轍痕》，把漁夫的勞動生活唱成歌曲，其中台灣觀眾所熟知的台語歌曲〈素蘭小姐要出嫁〉，原曲也出現在劇中。

現場演奏樂手之一小山豊，來自日本傳統音樂家庭，是津輕三味線小山流第三代成員，他表示，「舊時代的人們，生活就是職業，同時也把職業唱成歌曲，我們在劇中演奏這些傳統漁歌，傳達了那個時代的思想和氣味。」

小山豊表示，這些傳統曲調，表現了大自然的不同面向，「既美麗也讓人恐懼，但這就是生活的模樣。身為津輕三味線家族的成員，我應該要把這層意義傳達給大家聽。」

《夾縫轍痕》故事描述1903年，位於北海道西南方的漁港，有一群男人以捕獵鯡魚維生，他們在勞動時會歌唱，與大自然律動的節奏共鳴，劇中一句台詞「生氣也沒辦法，所以笑了啊」，展現了討海人與自然共存的應對心境。此外，劇中使用多首日本傳統捕魚歌曲，其中包括〈索朗節〉，就是台灣1950年代台語歌曲〈素蘭小姐要出嫁〉的原曲。

「52PRO！」成立於2015年，核心成員為7位中年大叔，加上一名女導演山野海，過去作品多探討日本的勞動階級，並結合傳統歌舞，有自成一格的特色，像是描述傳統三味線藝師追夢故事的《第三弦》，以及結合伐木工業與阿波羅舞蹈的《阿波之音》，都受到台灣觀眾喜愛。

《夾縫轍痕》將於1月24日先在東京下北澤本多劇場首演，之後到大阪，將於2月21日至3月1日，在台北華山1914文創園區烏梅劇院演出。

(中時 )