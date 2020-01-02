檢警行動時，發現洪嫌周姓小弟正開著百萬休旅車要參加喜宴迎娶，現場連人帶車被逮，車輛遭檢方查扣。（刑事局南部打擊犯罪中心提供／袁庭堯高雄傳真）

地下錢莊逼婦人尋短，警循線破獲背後的高利貸集團，逮捕綽號「米粉」為首腦的六嫌。刑事局南打和高屏警方上月30日在屏東地區展開搜索，破獲放款利率高達240％的地下錢莊及賭博集團，查扣帳冊、現金398萬元，清查被害人共30多人，三嫌收押，全案依組織犯罪、恐嚇取財、重利、賭博等罪擴大偵辦。

屏東一名張姓婦人今年4月在汽車旅館輕生，即時遭人發現獲救。警方追查發現，張婦原本只欠地下錢莊1萬元，預扣3千元利息，每日要還500元，但前後多次借款，利滾利之下竟積欠十幾萬元。張婦不堪地下錢莊、暴力集團長期恐嚇、逼討債務，才走上絕路。

刑事局南打獲報後介入偵辦，並報請屏東地檢署指揮。檢調調查發現該地下錢莊、暴力討債集團以綽號「米粉」的洪姓主嫌為首，在潮州開設茶行掩護，暗中從事「日仔會」、利率高達240％以上的高利貸業務。公司成員每日均參加績效檢討會議，針對收、放款、催討帳務技巧、發放借款小廣告等業務回報。

檢調搜集證據後，將洪嫌提報為「治平專案肅目標」後，上月30日兵分多路，持拘票及搜索票在潮州、鹽埔等地查緝，將洪嫌等6名涉案犯嫌拘提到案，並在其住處及銀行保險箱查獲現金398萬元、財務表、印章、支票、銀行帳戶、手機等證物。其中，集團周姓小弟開著洪嫌百萬休旅車、正準備要當禮車參加迎娶，連人帶車被警方攔下逮獲。

洪嫌等人到案後均否認犯行，訊後被依組織犯罪條例、恐嚇取財、重利、賭博等罪嫌移請屏東地檢署偵辦。其中，洪嫌跟周姓、鍾姓男子3人經法院裁定羈押禁見。

(中時 )