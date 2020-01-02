縣長林明溱親自挑選目前時下最流行實用的AirPods無線耳機作為紀念獎品，上方還特別標上他的名字。（張晉銘攝）

來自南投縣草屯鎮的林煒翔，目前就讀台灣科技大學一年級，他於今年8月代表台灣參加俄羅斯喀山國際技能競賽舞台，榮獲CNC銑床職類優勝，南投縣政府相當讚賞與重視，2日在縣府由副縣長陳正昇頒發獎狀表揚，並致贈AirPods無線耳機，盼他未來發展無限。

林煒翔在家人的陪同下來到南投縣政府，接受副縣長陳正昇頒發獎狀表揚。陳正昇說，縣長林明溱非常讚賞和重視這項成就，還特別親自挑選目前時下最流行實用的AirPods無線耳機作為紀念獎品，上方還特別標上他的名字，期盼他未來能有無限發展。

陳正昇說，南投子弟能在國際舞台發光發熱，實在是相當不容易，他一定付出很大的心力，希望他未來畢業後，能夠留在南投發展，像是未來縣內的四個微型工業區建設完成，青年朋友就能回到故鄉就業，不用再繼續北漂或南漂。

林煒翔說，各國參加比賽的選手，實力皆差不多，但是比賽時間有限，所以決勝關鍵就是看誰的失誤率低和作品完成度，他期許自己要放寬心，不要求好心切想要拿到好成績，好好享受過程才是最重要的。

林煒翔也向學弟妹喊話，他認為學習技能，找到自己喜歡做的事很重要，如果決定要做，就一定要努力堅持下去，他也感謝家人成為他最大的後盾。

(中時 )