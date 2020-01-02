勞動事件法已於1日施行，南投地方法院2日上午與司法院同步舉辦「勞動調解委員授證典禮暨座談會」，會中邀請聘任的勞動調解委員（勞動組、事業組）、勞動專業法庭法官、書記官共同與會，盼未來能夠達成勞資爭議的實質公平審理，以及確實有效的權利救濟。

會中先由院長黃俊明為各調解委員授證，同時頒發聘書，他表示，勞動事件法為民事訴訟法的特別法，針對勞資爭議的特性，適度調整勞動事件的爭訟程序與規定，讓勞雇雙方於程序上實質平等，進而達成勞資爭議的實質公平審理，有效的權利救濟。

庭長林永祥指出，勞動事件法是以「專業的審理」、「強化當事人自主及迅速解決爭議」、「減少勞工訴訟障礙，便利勞工尋求法院救濟」、「促進審判程序與實效」及「即時有效的權利保全」為立法。同時擴大勞動事件範圍，法院設立勞動專業法庭，以提高紛爭解決效能。

南投地院表示，除了部分的法定情形例外，原則上勞動事件在起訴前，需先經過法院進行勞動調解程序，如果當事人沒有先聲請調解逕為起訴，仍會視為聲請調解，並由1位法官與2位熟悉勞資事務的勞動調解委員，共同組成勞動調解委員會進行調解，讓雙方當事人了解紛爭點與可能的法律效果，其調解成立與確定判決具有相同效力。

(中時 )