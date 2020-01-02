黑鷹直升機失事，造成8死5傷，稍早嘉義縣長翁章梁在臉書發布消息，指直升機中校正駕駛葉建儀是嘉義縣的學校家長委員，他在忙碌的軍職生涯中，仍非常關心嘉義縣教育，翁章梁很遺憾葉建儀在意外中殉職，他要向殉職的國軍弟兄致上最高敬意，謝謝他們對國家奉獻、付出。

中埔鄉和睦國小校長陳振興證實葉建儀是學校的家長委員，當家長委已2年，表示葉建儀為人相當低調、客氣，常常看他載兩個孩子來上學，兩個女兒一個小五、一個小三，功課都很不錯，聽老師說葉建儀很疼愛兩個女兒，前陣子12月才全家到日本旅遊回來，今天聽到他出事，校方和家長會都很意外，更感到遺憾。

陳振興說，一早因為消息混亂，知道黑鷹駕駛是葉建儀時嚇了一跳，馬上跟葉太太求證，當時只聽說人可能是受傷，沒想到中午過後卻傳出壞消息，下午葉太太就請同樣在嘉義空軍基地上班的另一位家長委員，把兩個孩子帶到台北，不過當下兩個孩子還不知道爸爸的狀況，接下校方來視情況前往慰問，未來也會特別關注兩個學生的心理狀態。

(中時 )