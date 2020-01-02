2020投資好消息 中小企業9家共投資46億元 17:592020/01/02 工商 馮建棨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新年就有好消息，投資台灣事務所2日召開「中小企業加速投資行動方案」審查會議，會中通過科達製藥、益可芬、力盛彩色印刷、上順水泥、青志金屬、鍇榮實業、樺瑩 工業、昆兆益精密、泰翔工業等9家中小企業投資計畫，將投資約46億元拚升級。 投資台灣事務所說，從去年7月方案啟動後，累計有111家中小企業通過審查、總投資金額約490億元，帶來4,779個就業機會，後續還有近 70 家排隊待審中。 (工商 ) #投資 #中小企業 #企業 #中小 #事務所 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸修法惠台 台胞投資保護法元旦實施 04:092019/12/29 全球財經 景氣循環性復甦 新興股市看旺 04:102019/12/30 焦點新聞 野村投信總代理NN投資夥伴投資長 鈕浩森分析全球市場 投資座右銘防患未然 04:102019/12/30 企業經營 國泰證券 2019年獎項大滿貫 04:102019/12/30 投資理財 企業獲利看升 亞太基金起飛 04:102019/12/30 投資理財 群益全球優高收債 鉅亨買基金享優惠 04:102019/12/30 產業特刊 投資組合信託 拚法規鬆綁 04:102019/12/31 金融．稅務 信保11月承保融資 續破千億 04:102019/12/31 金融．稅務 力挺中小企業 千億保專案 持續到年底 04:102020/01/02 財經要聞 瞄準中小企業客群 星展銀 衝企金數位化服務 04:102020/01/02 金融．稅務 財經熱門新聞 iPhone SE2 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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