新年就有好消息，投資台灣事務所2日召開「中小企業加速投資行動方案」審查會議，會中通過科達製藥、益可芬、力盛彩色印刷、上順水泥、青志金屬、鍇榮實業、樺瑩 工業、昆兆益精密、泰翔工業等9家中小企業投資計畫，將投資約46億元拚升級。

投資台灣事務所說，從去年7月方案啟動後，累計有111家中小企業通過審查、總投資金額約490億元，帶來4,779個就業機會，後續還有近 70 家排隊待審中。

(工商 )