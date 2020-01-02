壽險業第四季大賣股債，讓銀行存款「淹水」。金管會2日公布國銀存放數字，國銀11月底存款餘額達到40.57兆元，10月及11月連二個月單月存款都暴增逾3千億元，二個月合計增加近6,427億元，銀行局副局長黃光熙表示，主要是法人存款大量增加。

存款增加速度遠高於放款，也讓銀行存放間差額，即廣義的「濫頭寸」擴大到10兆8千多億元，創下史上新高數字。

據銀行及壽險業者表示，10月及11月主要是壽險公司存款大量增加，因為大型壽險公司第四季趁股債高點，大量實現資本利得，手中現金變多，即先以存款方式停泊。

保險局也公布，到11月底壽險業台股投資金額為1兆5,385億元，比9月底減少614億元，國外股市投資金額則為新台幣5,937億元，亦較9月底時減少292億元。

到11月底壽險業國外投資餘額為新台幣17兆5,966億元，占可運用資金比率降為66.99％，創19個月來占比的新低，即壽險業加碼海外投資速度放緩，同時國際債券因為發行量減少，及有債券提早贖回，因此到11月底壽險業投資金額為4兆1,906億元，10月及11月共減少1,411億元。

壽險業10月及11月比較明顯加碼的標的，就是新台幣計價、實際投資海外的債券ETF，二個月共加碼1,358億元，但去化資金的空間亦有限，因此在大量實現股債資本利得、保費又持續流入，國外投資增加不多的情況下，壽險業現金部位的確持續增加中。

國銀10月及11月存款增加最多的是兆豐銀行，二個月合計增加近2,059億元，其次是第一銀行，二個月增加943億元，第三名是永豐銀行的537億元。

(工商 )