曾獲金曲獎「最佳原住民語專輯獎」的阿爆(阿仍仍),睽違3年推出第2張個人創作專輯《kinakaian 母親的舌頭》,第二波主打〈Thank You〉,歌曲中展現福音詩歌氣勢、並融入歐陸電音曲風,日前她赴台東山地門跨年,除了獲得前輩王宏恩讚賞,阿爆演唱〈Thank You〉時更順利飆上高音,精彩到連鄉長開心起立狂鼓掌。而她今天也特地凌晨六點北上,趕在金曲獎報名截止前完成報名,期許能再獲得評審肯地。

阿爆和製作人黃少雍(左)開心舉著排灣族的傳統美食「cinavu」,象徵「暴富」好運。(那屋瓦文化提供)

〈Thank You〉其實是阿爆許久以前的創作,擁有護理師執照的她,在副歌歌詞中唱出「To all of my angels, I wanna say thank you.」她透露,這首歌最初是想獻給在醫院前線,總是每天辛苦工作的護理人員們。

阿爆表示,小時候自己看完電影《修女也瘋狂》後,就常常幻想自己是琥碧戈柏(Whoopi Goldberg),想寫一首福音歌曲跟族人一起唱,「因為在部落裡,不論是信仰天主教或基督教,上教會一起唱歌總是充滿力量的一件事!」

〈Thank You〉共錄下11位原住民的歌聲,包括赴台北和台東錄音,其中台東是和新興國小合唱團的7位小朋友一起演唱。接連2波主打歌都跟國小學生們合作,阿爆開心說「我現在很知道要怎麼跟學生合作,就是要先經過層層關卡,我現在很會寫家長同意書哦!」她很謝謝家長和校方的幫忙。

阿爆將在16日舉辦「鼠勁搖Party」,邀請原住民阿拉斯及薛薛擔任嘉賓。(那屋瓦文化提供)

這3年演唱足跡踏過歐、美、亞3大洲的阿爆,覺得自己唱得愈來愈順嘴;開始做母語音樂後多了很多海外的表演機會,沒想到這樣的音樂類型竟然讓不少音樂節主辦人喜歡。赴海外演出阿爆發覺聽電子音樂的人很多,「也有很多民族音樂和電音元素的融合,已經不再只是傳統的型式。很多國外原住民音樂人很可能是DJ,表演型式也更多元,甚至能結合現代舞及街舞!」

阿爆16日將在永豐Legacy Taipei舉辦專場演出,演唱新專輯中曲目,並邀請2位原住民阿拉斯及薛薛的網紅團體「阿嘟主義」的脫口秀,再搭配獨立電子廠牌「派樂黛唱片的DJ秀」,在農曆年前獻上有3大爆點的「鼠勁搖Party」。實體購票請洽:全省統一超商7-ELEVEn的Ibon售票系統中的iNDIEVOX獨立音樂網。

(中時 )