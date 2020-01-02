美國移民暨海關執法局今天表示，一名安哥拉裔的法國公民死於他們的看守所內。這是美國為打擊非法移民、卻屢傳看守所內出人命的最新一起案件。

美國移民暨海關執法局（ICE）發聲明表示，死者是「一名40歲的安哥拉裔法國公民。」

ICE說，死者上月29日於新墨西哥州（New Mexico）阿爾伯克基（Albuquerque）的醫院內死亡。

ICE發聲明稱「正待驗屍確認確切死因」，還說法國領事館官員已接獲通知並「正在聯絡當事人的親屬」。法新社聯繫到的一位法國大使館發言人表示，除了ICE聲明的內容外，她現階段無法提供更進一步細節。

在這次的安哥拉裔法國公民死亡案前，去年10月有一名37歲的喀麥隆男子也死於加州聖地牙哥的看守所，當時ICE的說法是死於腦溢血；同月稍晚，又有53歲的古巴男子因自殺死於路易斯安那的ICE看守所。

人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）早先於古巴男子死亡案時就批評，相繼有人死於看守所，一再凸顯美國的移民執法單位無法保障尋求庇護及其他移民的窘況。

(中央社)