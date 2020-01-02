2020「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於明天(3日)起一連在世貿一館展出4天，共有350家廠商，650個攤位。外貿協會今日照往例恭迎雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕展場，由貿協董事長黃志芳及朝天宮董事長蔡咏鍀擔任主祭官，率貿協主管及信眾進行莊嚴的安座儀式。

外貿協會秘書長葉明水表示，今年年貨展首次打造「優質好農專區」，精選來自全省28家青農、小農、農會與農企業使用29個攤位，參展商中近6成為得過神農獎、百大青農、模範農民等青、小農。

展場針對國人年節愛吃的產品如有機茶葉、咖啡、清酒、香菇、冷凍食品、鮮果等，甄選具產銷履歷與自然農法者，如霧峰農會埔里甘甜泉水與益全香米共同釀造MIT清酒、「荔枝蜂蜜酒」、「初霧‧燒酎」都是布魯塞爾世界酒類評鑑金牌獎常勝軍，還有2017年十大神農獎得主的無農藥薑黃麵。

此外貿協今年也在「公益展區」中提供22個攤位，讓22家優質公益團體現場販售手工甜點、手工皂和公益品，讓民眾在歲末年終分享關懷與愛心。

為了迎接金鼠年，本屆年貨展還準備了「鼠來寶！大獎雙重抽」活動，天天抽SWITCH、氣炸鍋、4K電視、Dyson吸塵器、老協珍佛跳牆等萬元好禮，消費滿2020元還可抽千元禮盒。為了搶攻親子市場，現場還舉辦第一屆寶寶新春運動會，包括新春經典爬行賽、寶寶抓糖好運旺、福氣搬搬樂等年味豐厚活動，還有年菜免費試吃送加菜金、不限金額消費送朝天宮加持鼠年紅包等。

(中時 )