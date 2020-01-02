里長、里民會同警方到張翁家中查看，發現張翁早已猝死，忠犬相伴。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮70歲張姓獨居老翁，近日因氣溫驟降猝死於家中，去年12月31日被鄰居發現通報里長向警方報案，現場發現張翁捲曲趴臥在床上，四肢明顯發黑，大體旁有1隻黑狗伴隨在側，見人便「護主」作勢攻擊，阻止他人靠近，警方隨即通知動保所人員到場協助，順利讓家屬指認後辦理後續喪葬事宜。

張姓老翁未婚，平時獨居於南勢里家中，近日因氣溫驟降且身體不敵寒冷，猝死於家中，里長張維廷得知消息後，立即向通霄分局山脚派出所報案，警方趕赴現場，發現張翁捲曲趴臥於床上，明顯死亡，房內共有5隻家犬，其中1隻黑狗仍忠心耿耿地伴隨在側。

山腳派出所所長張景霖表示，去年12月31日下午1點半，有里民欲找張姓獨居老翁聊天，頻頻呼喊但張翁家中僅傳出狗吠聲不斷，無人回應，里民擔心張翁發生意外，隨即通報里長向警方報案，警方破門而入，發現張翁猝死在床上，初步研判人可能已往生逾12小時。

警方指出，張翁所飼養的5隻家犬一直伴隨主人在側，沒有離去，其中1隻黑色忠犬，更堅守主人身旁，並試圖攻擊阻止旁人靠近，為保護死者大體，便立即聯絡苗栗縣動物保護防疫所人員到場將犬隻帶離，再聯繫張翁的遠房親屬指認，協助辦理喪葬事宜，讓他入土為安、一路好走。

(中時 )