第一選區國民黨立委候選人王齡嬌2日在大社區逐戶拜票，期間發現有民眾生活出現困境，即請慈善團體支援物資。（林雅惠攝）

選戰倒數9天，候選人都把握時間催票，高雄市第一選區藍綠立委候選人2日不約而同在大社區拜票，邱議瑩一大早由桃園市長鄭文燦陪她站街拜票，王齡嬌則選擇各戶拜訪，希望深入基層爭取選票。

鄭文燦2日一大早7點多陪著邱議瑩站在大社通往楠梓的路口，向來往行經的路人揮手拜票，鄭文燦形容邱議瑩是俠女，有正義感，不論對交通、環保、農業、教育、客家及文化等都很用心，希望選民將手中神聖的選票投給她。

而國民黨立委候選人王齡嬌為了打贏這場選戰，每天皆會以徒步方式，挨家挨戶拜訪里民，並以游擊與突擊方式，到各巷弄發表自己的政見，從農業發展、長照政策、高齡少子、人才就業，觀光經濟等議題等下手。

2日王齡嬌在大社區逐戶拜票，期間發現有民眾在生活或經濟上出現困境，即當下商請慈善團體支援物資，盼鄉親能夠好過年，另在拜票期間，將民眾所遇到或陳情的問題皆陸續記載，待日後當選立委即刻處理。

(中時 )