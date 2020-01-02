菲律賓海軍第一艘飛彈巡防艦何塞•黎薩爾號（Jose Rizal,FF-150），在上個月進行了第2次海上試驗。在這次試驗中，對船舶操作系統、淡水發電機和舵機進行了測試。此外，也對軍艦的推進系統檢測振動情況。這是菲律賓海軍第一種以飛彈為主要武裝的巡防艦，具有多用途性能。

海軍情報網(Navy Recognition)報導，菲律賓海軍（PN）公共事務辦公室主任羅哈斯(Maria Christina Roxas)在表示，第二次海上試驗在12月15~18日舉行的，取得了令人滿意的結果。

黎薩爾號 是菲律賓委託南韓現代重工造船(HHI)製作的新式巡防艦，由韓國海軍大邱級巡防艦的簡化版，大邱級為3080噸，然而黎薩爾號減輕到2600噸，2018年開工建造，2019年下水，並在去年10月在韓國進行海試，12月運抵菲律賓。

何塞•黎薩爾號是由韓國大邱級簡化而來。(圖/韓國海軍)

艦上安裝韓國LIG Nex1公司的SPS-550K E/F雷達，具有 S和X波段，同時具有監控也有瞄準能力，能夠勝任多種任務，包括防空作戰（AAW）、反水面戰（ASUW）、反潛作戰（ASW）和電子戰（EW）作戰，因此武裝也相當多樣，包括一門1 Oto Melara 76公釐快炮(加裝匿蹤外殼)，一門土耳其SMASH 30公釐自動機砲，四挺12.7公釐K6重機槍和一門近迫武器系統、8枚西北風防空飛彈(Mistral missile)安裝在垂直發射系統（FFBNW）、韓製SSM-700K海星反艦飛彈，以及3聯裝魚雷發射器。

艦身後方是飛行甲板和機庫，可以容納一架李奧那多AW-159野貓(Wildcat )海用直升機。

(中時電子報)