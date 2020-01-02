一年初始，每年元旦由官方舉辦的升旗典禮上，往往會邀請外賓見證，台北故宮於新的一年起始，推出《四方來朝—職貢圖特展》，即是王朝藉著描繪邦交國、藩屬國與邊地部族圖像以展示國力的意義，過去多由朝廷敕命繪製萬邦來朝、四方賓服的盛況。

「職貢」是王朝時代中國對外交往體制的基本結構，包含外邦、異族向中國納貢、朝覲，中國對外邦、異族也進行冊封與賞賜。「職貢有圖，方物有錄」即是古代以圖記錄各國與各民族的風俗民情，以文字記錄各地的山川產物。編繪於乾隆年間的《皇清職貢圖》更可說是古代邊疆圖集的集大成者，也成為後世民族學、民俗學的重要參考。

目前藏於台北故宮，被稱為「職貢圖」的畫卷便有6幅，其中清朝謝遂的《職貢圖》與不同版的《皇清職貢圖》、文淵閣《四庫全書》等，可見13幅構圖相同的台灣原著民圖，據前故宮院長馮明珠考據，謝遂的《職貢圖》應與大學士傅恆奉敇纂修，並選錄於四庫全書的《皇清職貢圖》有傳抄關係，且是經過40年歲月多次增補完成。

台北故宮所藏最早的「職貢圖」為唐朝〈閻立本職貢圖〉，描繪唐太宗時，南洋的婆利、羅剎、與林邑國等前來中國朝貢及進奉各式珍奇物品的景象，但可見職貢圖歷來兼具紀實和想像，以謝遂的《職貢圖》為例，許多人認為不是寫實而是幻想，將18世紀台灣的原住民美化了，但馮明珠指出，當時的畫像造型是集各部族首長衣冠，加上畫家的美化，即使是寫實當下赤腳露腹，畫家仍賦予女子白淨溫婉的臉龐，應配合圖說來理解《職貢圖》中的造像。

此次選展的20組件，還包括了宋畫〈契丹使朝聘〉，描繪北宋真宗後，契丹使者入朝見皇帝的情形，整體畫面可見以中國為世界中心的價值觀，畫中的禮物擔床十分突出，而契丹使者則隱沒於眾人之後，不仔細看甚至找不到無冠帽、垂髮辮的契丹使者。此次另展有描繪人物牽曳走獸的經典圖式如〈周昉蠻夷執貢圖〉與〈明人畫麒麟沈度頌〉等，描繪西域、南洋等當時的「異域」風情。

(旺報 )