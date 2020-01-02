前總統馬英九心情沉痛，取消輔選行程，下午5點左右離去。（王文吉）

楊瓊瓔取消大雅競選總部成立晚會，部分支持者沒接到通知，到場撲空。（王文吉攝）

空軍黑鷹直升機迫降失事，參謀總長沈一鳴等8名將士殉職，舉國同悲。台中市第三選區立委候選人楊瓊瓔宣布，取消下午馬英九車隊掃街、晚間造勢晚會及明日路口拜票，願亡者安息、傷者康復，我們的心與家屬同在。

馬英九原定2日下午陪同楊瓊瓔車隊掃街，晚間出席競選總部成立大會，因心情哀痛，下午發完春聯後，決定取消輔選行程。國安人員開來防彈掃街車，不久又也開離，受邀助講的謝龍介傍晚4時許抵達總部，停留不到半小時也驅車離去。

馬英九受訪時表示，他的心情沉重悲痛，沈一鳴上將是他任命的空軍司令，再到國防部軍政副部長，最後擔任參謀總長，是非常優秀的軍官。當年從法國購買幻象戰鬥機，沈一鳴上將也是接回國內最主要的人物，內心感到非常沉痛及不捨，這麼優秀的將領不幸喪生。

楊瓊瓔預定晚間舉辦大雅競選總部成立晚會，據了解，幕僚擔心事發突然，無法一一通知，為避免支持者撲空，建議改為追思哀悼儀式，而造勢活動、歌手演唱、站台助講等全部取消。但多名後援會幹部認為此時應祝禱殉職將士安息，討論過後決定取消。

楊瓊瓔傍晚5點半脫下競選背心，換上全白襯衫，神情嚴肅表示，國軍發生令人哀痛的重大傷亡事件，參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情報次長室助理次長洪鴻鈞少將等3位將領及5位軍士官殉職，國家痛失棟樑，全民同感哀慟，願亡者安息、傷者康復。

楊瓊瓔說，如果有支持者沒接到通知，會有助理會在會場說明，我們一起為國祈禱。

(中時 )