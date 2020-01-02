新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第8年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動，2日在貢寮、雙溪、澳底等地分送逾4000碗臘八粥。（靈鷲山聖山寺提供／葉書宏新北傳真）

新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第8年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動，2日在貢寮、雙溪、澳底等地分送逾4000碗臘八粥。（靈鷲山聖山寺提供／葉書宏新北傳真）

歲末年終是分享溫暖和愛的日子，新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第8年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動，今（2日）在貢寮、雙溪、澳底等地，分送逾4000碗臘八粥，以及靈鷲山開山住持心道法師2020年「子子孫孫好事連連，家家富貴代代相傳」新春墨寶，與在地居民廣結善緣。

多年來，靈鷲山聖山寺臘八粥已是地方上懷念的味道，臘八粥工序繁瑣，熬粥過程把關嚴格，就是為了讓民眾吃得平安、開心，今年也特別邀約貢寮區的媽媽們共襄盛舉，加入臘八粥製作的行列，前一天參與秤重、清洗食材等前置工作，而為了讓民眾能吃到熱騰騰的臘八粥，志工們今天凌晨就開始熬煮跟分裝，臘八粥不只有靈鷲山的愛心，也有地方媽媽的熱心，讓人吃在嘴裡暖在心裡。

常住法師及志工們分6條路線，在福隆地區分送臘八粥，公部門、商家、學校、老人會館或托老中心、福隆火車站等地，所到之處無不受到熱烈歡迎，法師們親切與民眾話家常，遇到年歲長的老人家，也會特別祝願他們身體健康。

龍門露營區的謝先生接過法師送來的臘八粥，笑著說：「很好，很好，大家平安一下！」貢寮里的楊張翠華里長說：「靈鷲山很用心，每年都來送臘八粥，臘八粥口感甜而不膩，里民們拿到都很歡喜。」來到古色古香的貢寮老街，巧遇一群幼稚園小朋友來此校外教學，熱騰騰的臘八粥成了小朋友們的意外驚喜。

臘八粥食材取自靈鷲山華嚴法會之「供福包」，內有紅豆、腰果、木耳、栗子、蓮子、紅棗等食材，「供福包」在華嚴法會期間供養諸佛後，煮成用料扎實又美味的臘八粥，食者得諸佛菩薩護佑，是實實在在的呷平安。

新北市貢寮區靈鷲山聖山寺連續第8年舉辦「臘八送暖，呷平安」活動，2日在貢寮、雙溪、澳底等地分送逾4000碗臘八粥。（靈鷲山聖山寺提供／葉書宏新北傳真）

農曆12月8日俗稱「臘八節」，也是釋迦牟尼成道的日子。相傳釋迦牟尼成道前，曾因飢餓暈倒在摩揭陀國，一位牧羊女用各種雜糧混合做成的「乳糜粥」，因而有體力繼續修行，臘月初八在菩提樹下開悟成佛。佛教徒為紀念佛陀成道日，就在每年這天用米和乾果煮粥供佛，分送善男信女，此粥便被稱為「臘八粥」。

(中時 )