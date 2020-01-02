農曆春節7天連假，高公局統整出25處易塞路段，初三是國道最塞的一天，雙向交通量上看140萬百萬車公里，國1、國3、國5及國6共有22處很塞，其中，國5從初三中午起，北上宜蘭到坪林路段預估將塞車到翌日，且初四恐塞滿16小時。

高公局預測國道壅塞路段，國1南下楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、大華系統-汐止、永康-仁德系統共4處，其中，楊梅-新竹系統、彰化-埔鹽從23日小年夜開始塞到27日初三，26日初二易塞路段多了大華-汐止、永康-仁德；北上有鼎金系統-岡山、台南-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、內湖-大華系統、仁德系統-永康、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口、鼎金系統-高科共9處，從27日初三開始塞到29日初五。

國3南下有三鶯-關西、快官-霧峰、土城-關西、草屯-名間共4處，其中快官-霧峰從小年夜開始塞到初三；北上有竹山-中興、大山-香山、草屯-霧峰、沙鹿-大甲、關西-大溪共5處，初三塞到初五的路段以竹山-中興、草屯-霧峰為主。另外，國6易塞路段落在西向的舊正 -霧峰系統，時間點是初二至初四。

國5南向易塞路段為南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林；高公局表示，初一到初三每日清晨至傍晚，南港系統至坪林南向路段將嚴重壅塞，行車時間比平常增3至5倍；初三中午一路到初五晚間6時，頭城至坪林北向路段亦將嚴重壅塞，行車時間比平常增5至7倍，初四可能會塞16小時。

(中時 )