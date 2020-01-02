國民黨台中市第五選區立委候選人沈智慧，2日衝刺掃街，遇到高齡90歲的「阿嬤級粉絲」當街力挺，沈智慧和阿嬤2人玩自拍合影，沈在3位里長和同黨市議員沈佑蓮陪同下，在車水馬龍的路口揮手拜票，爭取上班族和學生家長的支持。

沈智慧連續安排3個路口點拜票，包括，文心路東山路口、文心路昌平路口、文心路崇德路口等，在3個路口點拜票後，沈智慧接續掃街，到北屯區松強里拉票，強打政見，見到民眾即宣傳「毒品零容忍」、「用你的票換1個乾淨的肺」等民生政見。

「智慧姐」粉絲，老少皆有，水湳里101歲阿嬤，及平和里廖先生還保存12年前和沈智慧的合照；1位媽媽說，因為沈智慧幫助國小校園改善，兒子要全家都支持她，加上27歲年輕人幫她做業餘RAP挺連任，讓沈智慧笑開懷。

沈智慧說，台灣目前65歲以上人口約250萬，預估10年後數量增倍達600萬人口，質疑長照2．0政策主軸是以「金錢補助」方式進行，應提配套措施，光是依靠菸捐、遺產稅，財源無法永續。

沈智慧指出，長照概念要「全民受益」，認為長照政策應納入聘請外籍看護者，且把中年失能、年輕人失能、新生兒缺陷無人照顧者等都納入長照。她將整合式長照政策列入下屆立委政見主軸之一。提出好政策減輕「三明治世代」要養小，又要養老的年輕人負擔，讓他們打拼賺錢無後顧之憂。

(中時 )