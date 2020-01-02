苗栗縣議員韓茂賢1日在三義鄉建中國小操場後方，發現石虎遺體立刻通報縣府農業處。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府將遭路殺的石虎製成標本，配合保育宣導做公開展覽，目前已有3隻石虎標本珍貴保存，而1日發生在三義的小石虎疑飢餓凍死案例，因應民眾建議，將與林務局討論製成標本，成為縣內第4隻，年紀最輕的石虎標本。

1日苗栗縣議員韓茂賢在三義鄉建中國小操場後方道路旁發現如貓一般的屍體，確認為石虎後，立刻通報縣府農業處。2日農業處副處長陳樹義表示，經檢查為約1.3公斤、年齡約4.5個月公石虎，無明顯外傷、骨骼完整、且無胃含物，疑為幼獸不在母獸身邊，沒有食物導致低血糖且又碰上低溫死亡。

陳樹義說明，民眾反映希望將石虎製成標本存放三義，經與林務局討論，小石虎製成標本後，預計放置三義火炎山生態教育館，提供教學與保育宣導之用。

去年縣府已委外將3隻路殺死亡石虎，製作標本保存、展示。2隻為台13甲線路殺的成年公石虎，1隻是在苗29路殺的1.5歲公石虎。縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，狀況、體型良好的死亡石虎製成標本保存，3隻標本分別放置於縣府農業處、自然生態保育科辦公室以及苗栗縣生態保育教育中心，並配合相關場合展覽。

(中時 )