農曆年將至，yes123求職網2日發布最新調查，許多上班族有意兼差賺外快，搶攻「過年財」，為自己加薪賺紅包！調查顯示，在可複選狀況下，上班族過年期間最想從事的打工分別是：「大賣場銷售人員」（37.7％）、「觀光景點服務人員」（33.5％）、「年貨大街銷售人員」（30.2％），以及「遊樂園服務人員」（27.4％）、「客服人員」（23.5％）。

其他熱門春節打工還有「餐廳服務人員」（22.2％）、「百貨公司銷售人員」（18.7％）、「送貨員」（17.1％），以及「清潔工」（15.1％）、「搬運工」（14.1％）。

調查並顯示，上班族春節想賺外快的主因，在可複選狀況下，52.2％的人表示「年關到，擔心缺錢」；50.4％「覺得春節期間，工資會比較高」；也有38.8％「豬年沒加薪，想補貼所得」；33.6％「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；還有22.6％「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

此外，由於基本工資自元旦起，時薪提高到158元，也有高達64.2％的人表示，因此「提高」春節兼差意願。整體來說，據yes123調查，想在鼠年春節期間兼差的上班族，平均想兼1.7份差，預計投入53.6小時，期望透過春節打工賺進14,420元。

yes123分析，若以經常性薪資41,798元估算，透過年節兼差方式，上班族大概為自己「變相」加薪約34.5％；且以此換算，春節兼差每小時時薪為269元，約為基本工資時薪158元的1.7倍。

針對春節期間工作，yes123求職網發言人楊宗斌提醒，由於農曆除夕至大年初三為「國定假日」，企業應給勞工休假，若要求員工上班，應加倍發工資，或取得員工同意調移放假；此外，若適逢勞資雙方約定的休假日或例假日，應給予補休。

楊宗斌進一步說，採時薪制的勞工如果這四天（除夕到初三）工作，雇主同樣要加倍發給工資，例如鼠年過年期間聘用工讀生，假設原本是給基本工資時薪158元，一旦碰上除夕到初三，時薪就要變成316元，且雇主不能變相主張已以加發紅包代替工資補償。

(工商 )