受惠Apple蘋果頻推新品，新光三越旗下兩隻「小金雞」3C複合店法雅客、iStore（立展）2019年營業額雙雙創新高，法雅客更在2日發布風雲商品銷售排行榜，其中Apple系列商品穩居銷售前三名，包括iPhone 11穩坐銷售量、銷售額、熱銷單機三冠王，其次是iPhone XR，第三名則為AirPods。

而近來超缺貨的switch任天堂所推「健身環大冒險」則登法雅客銷售第4名，預計熱潮將延續至2020年上半年，在蘋果新品與任天堂新品助攻下，法雅客、iStore業績超標達47億元，年增超越一成，預計今年法雅客將繼續開小米專賣店，且擴大電商銷售，目標有望突破50億元。

法雅客指出，switch在2019所推出「寶可夢 劍／盾」，搭配於信義區熱鬧登場的遊行及販售體驗活動，吸引眾多寶可夢迷前來朝聖，也引發新一波購買潮，而隨著健康生活與運動熱潮盛行，2019下半年推出的「健身環大冒險」更是人氣買氣十足詢問不斷。

除此之外，法雅客去年首度與小米合作，攜手新光三越引進小米專賣店，下半年北中南連開3家，衝出亮眼佳績，小米與米家品牌在台灣熱銷產品銷售冠軍為全彩OLED螢幕記錄健康小米手環4，亞軍則是airdots，其次是甫到貨就會銷售一空的打氣機；小米登機箱則是今年度看好的人氣商品。

(工商 )