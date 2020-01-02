羅志祥（小豬）近日演藝事業逐漸轉往大陸，日前登上東方衛視跨年節目，一連演出〈精舞門〉、〈No Joke〉，勁裝秀舞技帥炸全場，他去年7月推出全新品牌GOTNOFEARS，今年更結合日本FLK、roarguns、Mastermind Japan、Maison Mihara Yasuhiro等4家潮流品牌，打造五方聯名限量商品，將引領2020年新春潮流話題。

羅志祥去年7月底成立全新品牌GOTNOFEARS。（創造力娛樂提供）

由羅志祥主理的潮牌GOTNOFEARS，於去年7月底成立，去年8月就在東京原宿知名百貨公司LAFORET舉辦快閃活動，創下銷售佳績和排隊人潮，12月再度插旗東京六本木，和高級時尚名所RESTIR的聯名，更是一舉打開日本時尚界的知名度。

羅志祥近年事業重心移往大陸，仍為新成立潮牌GOTNOFEARS親力親為。（創造力娛樂提供）

也因為在日本知名度大開，雙方主理人因緣際會下見面，洽談後得知羅志祥本身熱愛日本高端奢華街頭品牌始祖MASTERMIND，互相深入了解，GOTNOFEARS被視為具有潛力的生力軍，再加上MASTERMIND與FLK是工作上合作的夥伴，促成這次合作聯名契機，儼然成為台灣潮牌進軍日本領頭羊。

羅志祥新潮牌GOTNOFEARS，聯手日本4潮牌推聯名限量款。（創造力娛樂提供）

羅志祥和大陸網紅周揚青穩定交往8年，近年手上也有多個大陸節目錄製，但他仍然親力親為打點GOTNOFEARS實體店面，日前甫結束跨年演出後，立刻返台顧店，包括理貨、調整店內燈光角度、model擺設位置等細節也不放過，今年他將留台灣陪媽媽過新年。

(中時 )