國防部黑鷹直升機迫降，釀8死5傷，氣象局稱事故地點天候良好，那為何會迫降？飛航專家研判，仍不排除與天候有關，例如晴空亂流，另外人員訓練不足或超時飛行也可能引發事故。

直升機迫降一般與天氣、人為、機械三大因素有關，為何黑鷹會迫降？有飛航專家表示，根據國內外曾發生過的直升機事故案例研判，不排除此次迫降與人員訓練不足及人員派遣行政規範相關。

專家指出，黑鷹直升機是先進機種、操控性精良，縱然在夜間飛行安全性也高，不易發生事故。但本次迫降事故發生在烏來山區，儘管氣象局稱天候良好，但山區易有局部區域氣流無法獲得事先警訊，因此不能排除與晴空亂流有關。

另外，專家提到，飛行員目視飛行，若對航道不熟悉（前方有高壓電線、樹梢等）均有可能受絆。若要立即爬升，因直升機搭載的人數多高負載情況，又因高度太高空氣稀薄，爬升靈活性進一步受限，反應力恐不足，也容易釀成事故或意外。

(中時 )