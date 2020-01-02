「中小企業加速投資行動方案」聯審會在2020年開工第一天(2日)，一口氣通過科達製藥、益可芬等9家中小企業投資案，再添 46 億元投資。合計方案上路滿半年，有111 家中小企業通過審查，總投資金額達490 億元，經濟部經濟部投資台灣事務所表示，後續還有近 70 家排隊待審。

較為人熟悉的「科達製藥」具35 年歷史，目前是台灣第2大中藥製造廠，近年配合政策積極布局東南亞，已躋身澳洲第一大科學中藥供應商。這次是看好國內外市場持續成長，投資逾9億元拆除桃園平鎮工業區舊廠、擴建中藥新廠，增設科學中藥新產線，招募 67 名本國人才。

「益可芬」挾母公司聚乳酸(HTR-PLA) 材料核心，研發出多款顏色可客製化的聚乳酸PLA吸管與植物纖維吸管，目前居全世界生質吸管製造技術龍頭。由於產能不敷使用，將以超過7000萬在桃園蘆竹新建智慧化廠房，導入全自動化產線生產傳統 PP 吸管及 PLA 環保吸管。

其他像是「力盛彩色印刷」投資超過 5 億元在苗栗後龍建新廠、「上順水泥」投 4000萬元在高雄大發工業區添購環保土木材料用的專業拌合硬體設備。三義「青志金屬工業」拿近13億元在苗栗銅鑼科學園區新建廠房，增設高度智慧自動化產線。「鍇榮實業」預計投資 9000萬元台南沙崙工業區新建廠房，「樺瑩工業」7億元建擴建新廠。台中鐵工廠「昆兆益」規劃約 3 億元，整合4 個舊廠在太平區建置智慧自動化新廠。「泰翔工業」近 3 億元在桃園觀音建新廠，導入智慧化鑄造產線生產船舶用泵浦零件等雙相鋼金屬製品。

(中時 )