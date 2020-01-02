義守大學新年增添一筆校園美事！電機工程學系老師吳榮慶帶領的師生團隊，參加「2019屏東縣馬達節能產品應用創意競賽」，把傳統飲水機導入熱泵系統，可節省14％的用電量，充分達致節能效應，從眾多產官學組成的參賽隊伍中脫穎而出，勇奪金牌及獲3萬元獎金。

屏東縣為台灣馬達製造重鎮，因應國際節能減碳議題，「2019屏東縣馬達節能產品應用創意競賽」以「馬達節能產品應用」為題，希望透過創意競賽交流，促進節能、節電作品技轉與商品化，更希望藉此促成產業界人才媒合。

此次義大電機系學生劉紹羽、林祐瑞及王上瑀，在指導老師吳榮慶與張恩誌的教導陪伴下，不斷超越自我，組隊擊退群雄拿下冠軍，為校爭光。

教師吳榮慶表示，參賽作品主要概念為把傳統飲水機導入熱泵系統，提高能源使用效率，實際做法上將飲水機加裝熱水儲桶做為熱泵迴路，藉由熱交換原理將冷凝熱傳給熱水儲桶內的水，透過熱水儲桶收集製冰時所產生的熱，能使常溫水預熱至攝氏40～50度後，再流向熱水桶、加熱至沸騰。

吳榮慶說，此法與傳統飲水機從約攝氏20度左右的常溫水開始加熱相比，可減少電熱器的電力使用量，並縮短加熱時間，約可節省14％的總用電量，達到提高能源利用率及節約用電效果。

(中時 )