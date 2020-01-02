降半旗哀悼！ 上任僅半年 參謀總長沈一鳴殉職

UH-60M黑鷹直升機今天(2日)失事迫降，造成8死5傷，參謀總長沈一鳴也不幸罹難，各界紛表哀悼，總統蔡英文也宣布降半旗3天。有網友在PTT八卦版透露了當年當兵遇到沈一鳴的過程，曝露沈一鳴私底下一個舉動讓他相當感動，直說要是有這種長官，為他賣命也無怨無悔。

一名男網友在PTT八卦版PO文，透露自己是志願役，初任官是少尉菜排，到任不到一年，當時的少將聯隊長沈一鳴就要調職，當時長官們都只有一句話：「不管誰來接都不會比現在這位好」，才知道沈一鳴從沒發過脾氣。

原PO表示，後來運氣不錯，遴選上了空軍司令部擔任菜鳥少校，辦公室剛巧就在時任空軍總司令沈一鳴辦公室上方，當時業務繁重，吃晚餐是唯一可以喘氣的時間，而餐廳又分兩間，分別是副處長以上的長官專用餐廳與一般餐廳。他說，最沒想到的就是，沈一鳴就穿著運動服，在一般餐廳跟著所有阿兵哥一起端餐盤排隊打飯。

原PO說更沒想到的是，沈一鳴除了自己端餐盤打飯外，他還會特意尋找有人用餐的飯桌，坐在對面跟你閒話家常，了解底下的情形。原PO表示第一次碰到沈一鳴坐在對面時 ，差點沒嚇死，緊張到不行，沈一鳴看到後只是笑了一下，要他放輕鬆就好，接著就關心自己「什麼時候調來的？」、「會不會不適應」、「需不需要幫忙」，原PO大讚沈一鳴非常親民，絲毫沒有長官架子。

原PO笑說：「改善餐廳伙食？他不用講一堆命令要求，直接跟著二兵來打菜吃飯，哪一位伙房兵知道司令三不五時會來吃飯還敢亂煮的？」，稱讚遇到這種長官，為他打仗賣命、衝鋒陷陣也無怨無悔。他說，空軍司令部長官很多，但像沈一鳴有能力又謙虛的真的不多，對比一堆長官，出營區喝得醉醺醺，回來還對下屬說自己喝酒應酬也是很累的，實在很諷刺。

鄉民也紛紛回覆：「真的是好人不長命」、「國家的損失」、「他真的超級親民」、「痛失英才」、「R.I.P」。

(中時電子報)