季芹跟余皓然上《女人我最大》來分享「買房的甘苦談」，余皓然跟王中平結婚20幾年，搬了七次家，但因為王中平很信任余皓然，所以一次都沒參與到搬家，簽約跟看房都是由余皓然一人完成。

她買房子的習慣是，只要有空都會看買房網，看到喜歡的就會約房仲，接著問風水老師，如果老師覺得跟自己很合，就會買下。她回想買第一間房子時，前屋主事業很旺，客廳窗戶看出去是一片空地還可以看到山，根本是一片美景，房仲告知未來空地會蓋公園，余皓然心想也太棒了。

2年後，空地開始打地基，以為是公園要蓋停車場，結果才發現竟是要蓋12樓的大樓，夢想的綠地景色不見，她只看到自己家慢慢被遮住，連遠方的山也被遮住。大樓一蓋起來，總覺得風水就變了，當時王中平接戲，談好的戲也定好裝，還被換角，連陽台種的花，都慢慢枯死。養的烏龜也翻肚，甚麼都不順。處女座的她受不了，馬上賣房，一坪21萬就脫手，也等不到捷運蓋好，但現在回頭去看那個社區，一坪漲到90幾萬！搞的現在很自責，早知道就租別人。

(中時 )