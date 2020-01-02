「朝鮮時代竟然有男妓生？！」由《偉大的願望》導演男大中執導的《朝鮮花美男》，以男尊女卑觀念強烈的朝鮮時代為背景，描寫「朝鮮第一名男妓生」的故事，由韓國男團「2PM」出身的演員李俊昊，首部擔綱主角的電影作品，這次他在《朝鮮花美男》中飾演妓生與貴族所生的私生子「許勢」，在妓房長大成人後，為了拯救即將停業的妓房，而決定犧牲色相成為「朝鮮第一名男妓生」，展現自然逗趣的演技。另外，以電視劇《今生是第一次》、綜藝節目《小森林》為台灣觀眾熟知的庭沼珉，也將在劇中和李俊昊、《雞不可失》孔明大談三角戀，增添不少微妙的粉紅緊張感。

李俊昊相隔四年在拍電影飾演花美男。（圖／車庫娛樂提供）

李俊昊表示：「劇本真的很有趣，有趣到讓我收到劇本的當下就一口氣讀完了！題材十分新穎，一直希望能詮釋從未扮演的角色，這部作品正好和我的想法很相符。」對於所飾演的角色「許勢」的魅力，李俊昊表示：「真的是很可愛的角色，『許勢』能獲得女性喜愛的原因，不是毫無理由的，他能療癒那時代的女性們受傷的心。我覺得這個角色最大的魅力在於有同理心，因為他內心也有創傷，所以能理解其他人的傷痛。」為了這個角色，李俊昊還親自學彈伽倻琴，努力練習到能談完一首曲子的程度，觀眾可在片中看到他精彩的琴藝。庭沼珉則表示：「在飛機上翻開劇本的第一頁後，就從頭讀到尾沒休息。劇本真的很有趣，平常就對古裝劇很有興趣，很想嘗試看看，沒有理由不接拍這部作品。」

女星庭沼珉首度參演古裝劇，扮相令李俊昊讚嘆「朝鮮版國民初戀」。（圖／車庫娛樂提供）

庭沼珉劇中飾演「海媛」一角，每天都努力祈求佛祖能讓哥哥登科及第，庭沼珉表示：「『海媛』不太像朝鮮時代的女性，對於自己的家庭擁有強烈的責任感，劇中她遇見了孔明和李俊昊所飾演的角色，他們對她來說擁有完全不同的定義。」對於劇中所心儀的庭沼珉，李俊昊表示：「她就像朝鮮時代版的『國民初戀』，很好奇她怎麼現在才演古裝劇，因為真的太適合她了！」

庭沼珉與李俊昊在電影《二十行不行》後，藉由《朝鮮花美男》二度合作，對於彼此的演技默契感到十分滿足，李俊昊表示：「4年前在《二十行不行》中和沼珉的對手戲不多，但因為當時合作的演員年紀都相仿，到現在仍保持聯絡。能再與沼珉共演真的很開心，很感謝由她來飾演『海媛』的角色！」庭沼珉則說：「在決定接拍《朝鮮花美男》後，知道俊昊也會參演的消息，真的很開心。俊昊的點子很多又聰明，不曉得他那麼擅長喜劇，連古裝版喜劇也能表現得那麼好，真的很驚訝！」

另外，劇中飾演貴族的孔明，在劇中常因庭沼珉而與李俊昊爭風吃醋，首度挑戰古裝劇的孔明表示：「這故事真的很有趣，看過導演的前作《偉大的願望》覺得超有趣，這次能與導演合作感到很榮幸！劇中我所飾演的角色和幽默有點距離，但詮釋時覺得滿有趣的，覺得能看到自己不同的樣貌。」逗趣愛情喜劇《朝鮮花美男》，韓影印象影展1月3日精彩輪番上映！

(中時電子報)