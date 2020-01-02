Uber在非洲已是叫車服務業霸主，現在公司正試圖在南非這個非洲開發程度最高的國家，運用旗下龐大駕駛團隊，並配合外送毛毛蟲等在地美食，力拚征服當地美食外送市場。

路透社報導，在南非蘇威托鎮（Soweto），距離已故前總統曼德拉（Nelson Mandela）故居僅幾步之遙的地方就是巴德拉（Dumile Badela）的餐廳。多虧Uber Eats帶來龐大訂單需求，現在他的餐廳比以往更加繁忙也更賺錢。

或許有些人會驚訝，Uber Eats最初在南非推行時並不順利。總部設在美國舊金山（San Francisco）的Uber最初鎖定南非高檔餐廳，結果證明這項策略在經濟不斷處於衰退邊緣的南非是個錯誤。現在Uber已把目標轉移至傳統地方美食。

去年5月，Uber Eats進軍蘇威托鎮，與20來個在地夥伴合作，並在48萬種選項的菜單上加入更多在地美食，其中包括燉牛羊肚、毛毛蟲、牛蹄凍與羊頭等。顧客則多半是渴望一嘗家常菜的中產階級。

巴德拉表示：「我會說Uber Eats讓我們的銷售額提升15%至20%左右。但我把目標設得更高，高達50%。…商機很龐大。」

根據市調機構Statista統計，2019年南非線上美食外送產業的市值達104.9億蘭德（南非貨幣，新台幣225.5億元），而且每年維持成長近14%。到2023年，市值可能達到176億蘭德。

Uber並非唯一一家希望搶食南非市場大餅的公司。1990年代初期以電話外送服務起家的Mr D Food，在南非已是市場要角。

Mr D Food屬於網路集團Naspers所控制的電子商務公司Take-a-Lot，現在已有大約200萬南非人下載這款應用程式App。Mr D Food標榜每月活躍用戶達70萬人，過去12個月經手的食物訂單金額多達15億蘭德。

Uber Eats則表示自2016年推出之後，App已被下載210萬次，但拒絕提供食物銷售額數據。

根據市調公司Insight Surveys，Uber Eats與Mr D Food占了南非美食外送服務大約80%至90%的市場。很快的，Uber在非洲的叫車服務勁敵Bolt（舊名Taxify）也將加入戰局。這家愛沙尼亞公司計劃於明年初推出美食外送服務。

Insight Surveys研究主任馬哈拉（Yashvir Maharaj）對此表示：「有空間容納3個重要市場參與者，還可能容納到4個。因為這個市場才剛起步，未來會繼續快速成長。」

(中央社)