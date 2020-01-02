國防部2日表示，參謀總長沈一鳴上將等人，含機組人員共13人，上午7時50分搭乘黑鷹直升機前往宜蘭東澳進行春節慰勉，因不明原因迫降新北市烏來山區，空軍下午證實，包括參謀總長沈一鳴等8人無生命跡象，軍聞社記者陳映竹等5人生還。
空軍司令熊厚基上將表示，機上共13人，其中5人獲救、8人罹難，罹難者包括參謀總長沈一鳴上將、政戰局副局長于親文少將、情次室助次洪鴻鈞少將，以及黑鷹2名飛官、1名機工長。
獲救者為作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室曹進平中將。
在空軍黑鷹直昇機墜毀事件中受傷的5名傷者，其中4名傷勢較輕的傷患在傍晚6點左右，便已陸續送到陽明大學附設醫院，4人傷勢都相當穩定，在經過陽大醫院醫療團隊的初步治療、檢查之後，隨即由救護車轉送三軍總醫院做後續治療，至於傷勢較嚴重的軍聞社記者陳映竹，經過前進指揮所醫療人員的初步檢查，認為傷勢穩定，直接送往三軍總醫院治療。
先送到醫院的4名傷患依序是黃佑民、周心頤、曹進平、劉孝堂，黃佑民是以擔架抬進急診室，同坐一輛救護車的曹進平及劉孝堂看似傷勢最輕，能夠自己下車走進急診室，劉孝堂則臉部還有殘留的血跡，也是以擔架抬入急診室，但4人都未發一語。
經過陽大醫院醫療團隊的診治及檢查，確定4名傷患傷勢穩定，因此在晚間7點半已經全數轉送三軍總醫院做後續的治療，而最後一位下山的傷患軍聞社記者陳映竹，經過前進指揮所醫療人員的檢視及評估，認為傷勢穩定，且車程時間相差不多，決定直接送往三軍總醫院救治。
(中時電子報)
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