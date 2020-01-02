▲「埔里平埔打里摺特展」同時展出深具鄉土文化教育意義的番婆鬼繪本及編織工藝等成果。（楊樹煌攝）

▲埔里田園藝廊的「埔里平埔打里摺特展」首日就有不少民眾前往了解展出內容 。（楊樹煌攝）

埔里鎮公所為展現埔里平埔族群的歷史溯源與文創新發展，今2日起在埔里藝文中心田園藝廊舉行「埔里平埔打里摺特展」，同時推出精美的「族群埔里」筆記書，歡迎民眾前往參觀。

埔里鎮公所指出，「平埔打里摺─歷史與文化特展」，聚焦內容涵蓋山中傳奇埔里社、認識平埔族、平埔族生活風俗圖繪、臺灣平埔族傳奇、平埔族最後的樂土─埔里、台灣平埔族主題小書展」等單元。

▲埔里鎮長廖志城前往田園藝廊參觀「埔里平埔打里摺特展」。（楊樹煌攝）

埔里鎮長廖志城表示，此次特展，承蒙故宮博物院、台灣博物館、台灣歷史博物館、中研院等單位全力協助，還提供數十件與埔里平埔族有關的歷史圖繪影像等珍貴數位典藏，致展出內容豐富；並有在地藝術創作者陳美珍、全麥面(翁勤雯)、劉鳳蘭等參與，一起展出深具鄉土文化教育意義的番婆鬼繪本、編織工藝等成果。

廖鎮長並指出，埔里的多元文化傳奇，是人類學研究的寶庫！本年度的埔里生活博物館計畫所出版的《族群埔里》筆記書，聚焦「埔里平埔打里摺」的文史蒐集與館藏研究成果，透過文創出版，展現埔里多元族群文化的博物學資源與珍貴價值，並大力行銷地方人文族群、多元文化與博物館事業，更支援埔里地區各平埔族文化復振與正名運動的文化發展，非常值得大家前往參觀，參觀者還可獲贈精美的「族群埔里」筆記書。

▲前往參觀「埔里平埔打里摺特展」還可獲贈精美的「族群埔里」筆記書。（楊樹煌攝）

該本筆記書同時具備有產業、文史以及筆記書的生活實用性三個面向。第一個特色是封面設計巧思使用埔里的手工紙，希望帶動更多願意使用埔里這麼美的手工紙材料。

第二個價值是該筆記書透過在地文史工作者深厚文史背景，用在地觀點解讀詮釋原藏於國、內外各大博物館、圖書館等文化機構所珍貴平埔典藏檔案後，洗鍊出該書主要的平埔族群故事。

第三個面向是該書附錄有生活曆、筆記頁，具備生活實用的功能，還能讓大家重新認識平埔、親近平埔的開始，傳承「平埔打里摺 」的精神。

(中時 )