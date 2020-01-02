2020桃園燈會首度移師老街溪沿岸，並邀請桃園子弟組合而成的「曙光樂團」異業合作，推出燈會主題曲「曙光LIGHT UP」，唱出對桃園的期待與願景。（蔡依珍攝）

2020桃園燈會首度移師老街溪沿岸，並邀請桃園子弟組合而成的「曙光樂團」異業合作，推出燈會主題曲「曙光LIGHT UP」，和桃園在地高中職學生一同唱出對桃園的期待與願景。（蔡依珍攝）

桃園燈會移師老街溪 首創主題曲曙光

桃園燈會移師老街溪 首創主題曲曙光錄音花絮

2020桃園燈會首度移師老街溪沿岸，在31日至2月12日登場，觀旅局不但邀請台灣燈會策展人張漢寧打造「光之桃花源」主視覺，更創全台之先，和桃園子弟組合而成的「曙（鼠）光樂團」異業合作，推出燈會主題曲「曙光LIGHT UP」，唱出對桃園的期待與願景，將於開展前強力放送。

祕書長黃治峰表示，2020桃園燈會首度移師老街溪沿岸，串聯平鎮新勢公園及中壢光明公園，從農曆初七一路展出到農曆19日，特別邀請國內百大工業設計師、近2年台灣燈會的策展人張漢寧，打造主視覺「光之桃花源」，以桃園特色地景「埤塘」發想，畫出一隻小倉鼠提著提燈、搭著小船划進桃園尋找世外桃花源的意象。

黃治峰也提到，主視覺還要搭配充滿希望的主題曲「曙光」，由兩位桃園在地歌手爽樂團紅中、陳曼青及國內實力派歌手黃少谷、許莉潔組成「曙（鼠）光樂團」，唱出對桃園的期待與願景，期盼大家在全台最年輕的桃園青春之都，都能循著光找到屬於自己的桃花源。

觀旅局長楊勝評透露，全長2公里的燈區將分成3燈區，新勢公園飛天曙光燈區展現飛躍的桃園，在空中呈現燈飾裝置；光明燈區則是跟大地結合的裝置藝術，像是一整片的光之花毯等主題燈組；老街溪則是銀河曙光燈區，藉由各種不同橋面、河面，結合水中植物、河面裝置，帶狀呈現光影變換，現場甚至還有每日限定名額的光球許願，祝大家心想事成。

楊勝評也說，主燈將顛覆過去生肖主題，讓大家耳目一新，小朋友最愛的小提燈預計13日亮相、21日公布主燈，目前則由主題曲「曙光」打頭陣，MV也會緊扣燈會主題，在開展前和燈會期間強力放送。

(中時 )