選戰倒數，民進黨新北市第八選區立委候選人江永昌今（2日）上午7時許，與立委施義芳一起在中和區中山路2段、連城路、中和路的五岔路口，向民眾揮手拜票，力拚勝選連任。江永昌強調，「中和5贏，台灣就贏！」
江永昌表示，此次配合「2020台灣要贏‧新北站出來」全國同步路口拜票活動，與不分區立委施義芳搭配，他是土木技師公會全聯會理事長，是在立法院財政委員會的好夥伴，一同審查法案、把關財政、監督政府。
江永昌也提到，中和有許多重大建設也會向施義芳請益，借重他的土木專業，突破許多困難，順利為中和爭取資源，期盼此次站路口懇請選民支持，能與施義芳互相拉抬選情，一起順利連任。
江永昌表示，中和可分為漳和區、南勢區、員山區，與施義芳在漳和區重要路口，而新北市議員張志豪與張維倩分別固守員山區及南勢區的路口，用誠懇態度深深鞠躬向民眾拜票，希望大量曝光讓選民留下印象，5號江永昌，中和5贏，台灣就贏。
江永昌強調，1月11日就是投票日，請每個人站出來行使權利，投下神聖的一票，用選票決定自己的未來。
(中時 )
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