台南市教育局2日於官田國小舉辦「特殊教育學生獎助學金暨才藝比賽」頒獎典禮，教育局局長鄭新輝一一將獎品、獎狀頒給獲獎同學及團體。鄭新輝說，台南市要打造成友善城市，教育局則要打造友善教育環境，這些特教學生都是天使，希望大家支持身心障礙學生的教育工作。

此次活動由台南市身心障礙學生教育協會及官田國小承辦，共頒發76位獲得身心障礙學生教育協會獎助學金學生、特殊教育學生才藝比賽國中組及國小組榮獲前3名及佳作之學生，以及對協會捐款2萬元以上之學校等3個獎項。

才藝比賽獲獎的學校團體，也紛紛上台表演，大光國小學生直排輪演出的「華田喜事」；安順國中表演「一起做環保，地球才有保」舞蹈，後港國中王同學表演傳統戲曲；大橋國中左同學表演小提琴演奏。

安順國中老師表示，學生們不但協助製作簡單道具、紙板，也會討論舞蹈動作。學生們在台上賣力表現，讓社會大眾看見特教生努力展現才華的一面，也是肯定師長在背後默默的付出與辛勞。

台南市身心障礙學生教育協會理事長施宏彥表示，協會24年來已資助2487名學生，資助金額逾1900萬元，款項來源主要為各界善心捐款，以及各國中小師生慷慨解囊，希望藉由公開表揚活動，喚起社會大眾關懷身心障礙學生，支持特教學生教育工作。

(中時 )