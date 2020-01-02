鼬獾爬過攔阻土砂之疏伐木構造物。（新竹林管處提供／巫靜婷苗栗傳真）

新竹林區管理處避免樂山林道變成水路、土砂流入林道影響通行安全，108年度辦理林道排水改善工程，考量林地內動物的存續，工程規畫、設計時，邀請生態與工程學者專家現勘討論及構思，期望設計出既能達到林道安全排水，又能讓周遭動物來去自如及使用的設施。

樂山林道是通往「樂山空軍基地」的聯絡道路，起點為觀霧派出所，終點為樂山，全程約13公里。新竹林管處指出，工程範圍以麻布袋客土堆疊，降低排水矮牆高度；以疏伐木及現地塊石等材料，來建構沉砂靜水空間，完工後透過照相機的監視影像，果真發現有野生動物出沒驗收。

新竹林管處表示，樂山林道旁住著1隻可愛的黃鼠狼，於林道周邊工程完工後，牠跑來驗排水矮牆會不會太高、稻草蓆有沒有鋪好，還邀來鼬獾驗收攔阻土砂流入林道的疏伐木有沒有裝穩、可不可以從最低處越過，透過影像顯示，人員觀察工程施作是否符合動物需求，來判定驗收能否通過。

新竹林管處進一步指出，為讓治理工程達到安全的基本需求，兼顧工程周遭動植物的保育，將持續透過工程生態檢核制度，共創工程與生態雙贏；也期待民眾於使用林道時能減速慢行，注意路況及小心野生動物，一起呵護森林內的生態寶藏。

(中時 )