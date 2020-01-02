2020元旦上路的勞動事件法，開啟勞動審理新紀元，新北地方法院2日上午舉辨「勞動調解委員授證典禮」，由院長陳賢慧率勞動法庭全體庭長、法官，為遴聘的90位委員進行授予勞動調解委員聘任證書儀式，與會的調解委員、勞動專業法庭庭長、法官也展開熱烈交流討論，期許未來攜手提升勞資和諧。

勞動事件法是民事訴訟程序法的特別法，不同於一般民事訴訟案件，司法院引進具勞動專業人士參與事件起訴前的調解程序，由1位勞動法庭法官，以及2位分別具備勞、資事務學經驗的勞動調解委員，共同組成勞動調解委員會，調解過程中，將視個案需求，進行爭點整理、調查證據、酌定調解條款、提出適當方案等程序。

若調解不成立，原則上應由原參與勞動調解的法官，繼續進行將來的訴訟程序，並以調解程序所調查之事實、證據資料、處分或相關適當方案，作為後續訴訟進行的基礎。

配合新制上路，陳賢慧今率勞動法庭全體庭長、法官，為90位委員進行授予證書儀式，分由事業組委員林佳穎（律師）、勞動組委員楊益風（教師兼全國及縣市教師公會理事）、林秀茵（天主教耕莘醫院聽力師）、高維龍（全國電子股份有限公司企業工會理事長）代表授證。

此外，新北地院庭長張誌洋、范明達也分別進行勞動調解業務簡報，主持法官與委員間意見交流座談會，宣導未來工作應行注意事項、保障勞資權益促進審判實效外，增進法官與委員間彼此業務經驗的互動與認識，期能在未來的工作上，攜手提昇勞資和諧。

(中時 )