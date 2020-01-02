108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽今天進入最後一天賽程，台北市立大學在教練錢薇娟在場邊熱情鼓舞球員下，71比64擊退中國文化大學，9勝2敗在預賽至少可以排進前四名。

這場比賽錢薇娟在場邊不斷大聲呼喊，北市大加油團的聲音也很大，只要球員打出好球，場邊就歡聲雷動，賽後錢薇娟半開玩笑說：「情緒太高昂，覺得自己快中風了！我是個無法太安靜的教練，我也覺得球員會受到場邊氣氛感染而更加賣力，說實在的，球員場上比賽很累，我們在場邊喊得也很累！」

台北市大曾伃辰上籃得手。(大專體總提供/陳筱琳/台北傳真)

這場比賽北市大碩二好手朱育勤19分、6籃板、5助攻、4抄截全面數據，「黑妞」曾伃辰15分；文化大學以戴宜庭17分最高。

錢薇娟補充，知道球隊能力落在哪裡，認為第4名是可預料的成績，「不管面對哪支對手都要小心，甚至我們贏台師大跟台大的兩場比賽，表現也是有點跌跌撞撞，今天文化也是很難打，我們應該是贏在戰力充足，不過球隊鋒線身材較矮，只能靠防守努力。」

扣掉農曆年，大約還有7周才會迎接下一階段挑戰，錢薇娟表示還要討論過年要放多久，不過會盡量讓住在較遠的學生可以好好放個假，但也提醒球員不要忘了維持自主訓練，別讓體能掉下來。

(中時 )