市售標榜天然的乳製品，像是奶油、起司等，在營養標示中有反式脂肪，但部分加工食品卻標示零反式脂肪，究竟該如何區分的呢？食藥署說，無論來源是天然或加工氫化產生的非共軛反式脂肪含量皆須標示。若食品中確實沒有反式脂肪，或符合規定中得以零標示的條件，營養標示中的反式脂肪含量可以標示為0。

食藥署說，天然的反式脂肪是因為牛、羊等反芻動物特殊的消化道細菌作用，會將牧草發酵產生反式脂肪。

而人工的反式脂肪，食藥署說，主要來自於經過氫化的植物油，其氫化過程會改變脂肪的分子結構，優點為讓油更耐高溫、穩定性增加，並且增加保存期限，但同時也會因為不完全氫化而產生反式脂肪。許多研究證實，攝取反式脂肪與罹患心血管疾病風險增加具相關性。

食藥署指出，我國包裝食品依「包裝食品營養標示應遵行事項」之規定，於營養標示內應標示反式脂肪項目，無論來源是天然或加工氫化產生的非共軛反式脂肪含量皆須標示。若食品中確實沒有反式脂肪，或符合規定中得以零標示的條件，營養標示中的反式脂肪含量可以標示為0。

另，考量飲食中人工反式脂肪之主要來源為部分氫化油，食藥署說，已於2016年4月22日已發布訂定「食用氫化油之使用限制」，自2018年7月1日起，食品中不得使用不完全氫化油（部分氫化油）。食藥署提醒，選購食品時可留意產品的成分、營養標示等資訊，選擇符合自己需求的食品，以免增加健康負擔。

(工商 )