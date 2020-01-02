2020年首戰，國泰人壽率先升息。國壽元月推出9張新美元利變壽險，類保障型宣告利率最高3.45％，比去年底類似款升息5個基本點（1基本點等於0.01個百分點），儲蓄型利變壽險宣告利率最高3.3％，則比去年底的同款保單升息10個基本點。

不過，同時間國壽推出4張新的新台幣利變壽險，儲蓄型宣告利率2.15％，比去年底同款保單「降息」10個基本點，保障型宣告利率2.5％，則是降息20個基本點。

國壽率先決定美元升息、新台幣降息，現在可多吸收美元、少收新台幣的態勢明顯。國壽除了推出13張新利變壽險保單，調整宣告利率外，2019年的利變壽險都已停售，停售保單亦是美元升息5～10個基本點，新台幣降息10～20個基本點，調整張數約70多張。

國壽發言人林昭廷表示，新台幣宣告利率調降，主要是反應去年底避險成本節節高升，吃掉壽險業的國外投資報酬率；而美元保單升息，則是反應去年下半年市場利率回升。

林昭廷亦表示，未來利變保單的宣告利率會更機動反應市場利率、投資報酬率及避險成本等，波動幅度會加大，他也預期2020年利變壽險的新契約保費恐不如2019年。

元月南山人壽亦有調降新台幣利變壽險宣告利率，由2.3％降到2.15～2.25％，即降5到15個基本點，約有10張保單受影響，美元保單則維持3.3％的宣告利率不動。

遠雄人壽元月則是調降4張美元保單宣告利率，降幅是10～15個基本點，調降後宣告利率是3.4％。

其餘如富邦人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽、三商美邦人壽、全球人壽等，元月宣告利率都維持不變，即新台幣約是宣告2.15～2.32％，美元則是3.15～3.5％左右。

(工商 )