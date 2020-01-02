櫃買中心今（2）日表示，系統電股票（5309）自1月3日起預收款券並每二十分鐘撮合一次；達爾膚股票（6523）自1月3日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

系統電股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，自1月3日起10個營業日（到1月16日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每二十分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

達爾膚股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自1月3日起10個營業日（到1月16日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

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