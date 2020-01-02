國防部一架黑鷹直升機今（2日）上午墜毀於新北市烏來區、宜蘭縣交界山區，機上13人，新北、宜蘭特搜隊員前進山區救出5人生還，但包含參謀總長沈一鳴等8人已不幸身亡。雖然墜機原因未明，不過台灣東北部山區天候難測一直都是飛行員眼中的噩夢。

24年來，台灣東北部宜蘭、新北附近山區包含今天的黑鷹墜機已經發生了4起空難，奪走15條人命，雖然這些事故與東北部山區天候難測未必都有直接的關係，但是天氣也是飛行風險重要因素之一。氣象將軍俞川心也表示，「山區能見度時常瞬間變臉」據氣象局資料，今早8時前後新北巿、東北角和宜蘭天氣都還好，沒下雨，僅山區雲量偏多，但能見度並不會太差。不過失事附近地區僅雲量偏多。

近20年東北部山區空難事件

1995年11月，空軍S-70C直升機在執行前總統李登輝訪視宜蘭的前導機任務時，不幸在新北三貂角附近撞山，3人不幸罹難。

1999年4月，一架德安航空直升機自松山機場起飛往台東的途中失聯，後來證實是撞到瑞芳的五分山，3名機組員全數殉職。

2018年6月，空軍一輛參與漢光演習的F-16戰機，在東北部基隆附近失聯突然失聯，後來在五分山登山步道處發現飛機殘骸，最後也證實也是撞上五分山，造成飛官吳彥霆1人殉職。

(中時電子報)