公視與myVideo合製高規格消防職人劇《火神的眼淚》今天（1月2日）舉辦探班記者會，首度曝光劇組耗時2個月、砸500萬元，在新北市淡水老街上打造的夢幻消防局「同安分隊」場景，並直擊劇中收到突發火災警報，眾消防員火速出勤的拍攝場景。

製作單位更情商淡水消防分隊出借消防車及器材，讓主要演員溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷、夏騰宏、胡釋安、謝章穎等人，展現消防員專業的一面。

幾位主要演員透露，在拍戲前，都接受3 個月的消防技能訓練，台北市消防局燃燒隊更帶大家在模擬實驗室，體驗救火的臨場感，以及閃燃等火場相關知識，其後還當實習生，分別隨消防、救護人員實際出勤，在第一線現場觀察、真正經歷救護過程，從中學到更多關於消防隊員的知識與技能更接近角色。

導演蔡銀娟透露，劇中唯一的女性消防員陳庭妮更在演員接受訓練期間，特地考取初級救護技術員（EMT-1）證照。陳庭妮表示：「教人這件事情必須要很專業，我也很想要很認真的知道他們的S.O.P.（標準流程），救人的流程、順序是什麼，剛好時間也夠，就去報名考試。」

該劇製作人李志薔表示，國外已有許多關於消防員的影視作品，且消防職人劇的製作技術門檻很高，之所以拍攝《火神的眼淚》，是希望台灣戲劇類型有所突破；且該劇貼近台灣消防員現實環境，並且深入探討每一個角色，試圖在職人劇種中反映人性課題。

溫昇豪特別分享他的觀察與實際實習經驗，表示台灣消防員從警鈴響到出勤需要在80秒內完成，不論你在吃飯、睡覺、洗澡或是上廁所都要趕在80秒內出勤，過程真的分秒必爭，而且是「作二休一」得連續工作48小時才能休假一天，他飾演的角色就因為這種高壓及長時間的工作型態，在家庭、親人的照顧與關係上有些難以兼顧。

林柏宏、溫昇豪與陳庭妮也分享第1次拍火場戲的經驗，表示當天邀請電影《戰狼2》、《烈火英雄》的特效團隊以瓦斯管線營造火場，所有演員從頭到腳著正式防護裝，揹著氧氣鋼瓶，全身30多公斤的裝備，如訓練課程教導的一樣，兩兩一組進入火場拍戲。

溫昇豪表示，火場煙霧彌漫，戴上頭盔及防毒面罩後，只有眼睛正前方的視角，且視距僅10公尺左右，必須順著水線一路往前進，才不會迷路，且氣瓶是壓縮的乾空氣，呼吸之間非常乾燥，而且容量只能供應30分鐘，使用20分鐘時，警報會先響起，此時必須退出火場。

林柏宏補充說，就是因為有時間壓力，加上火場情況不明，救人有極大的急迫性，能否準確找到待救的人是未知數，壓力相當大。

裝備也是陳庭妮之所以剪掉留了10年長髮的原因。她表示，戴上面罩與頭盔後，就發現臉上的髮絲無法撥開，阻擋視線，所以乾脆剪成蘑菇頭，方面著裝。她也就此詢問真的女性消防隊員，她們有的也是剪短髮因應，有的仍維持長髮還接假睫，因為這是她們在陽剛的消防隊中，唯一保留的女性特質底線。

不過，也因為剪了短髮，加上為了拍戲健身、勤練肌肉，陳庭妮從背影看，猶如高中男生，一度在女廁嚇到1名中年阿姨，以為她跑錯廁所，她笑說，當下立刻轉身，展露最燦爛的笑容，表明自己是女性。

(旺報 )