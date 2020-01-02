彰化縣選委會2日舉辦公辦電視政見發表會，第一選區國民黨候選人柯呈枋和民進黨候選人陳秀寶針對綠能議題針鋒相對，柯呈枋強調，再多風電補不足台灣夏天所需安全備轉電力！陳秀寶堅持綠能是時代潮流，主張在彰濱和周邊串連綠能範區，打造亞洲綠能產業重鎮。

柯呈枋指出，陸客不來，政府靠撒錢補貼觀光，加上急就章強推反滲透法，打擊民間各項交流，台灣是高度外貿導向的國家，會繼續督促政府積極談判加入RCEP 、CPTPP等區域經濟組織，以利出口，吸引資金回流及外資投資，創造更多就業機會。

柯呈枋痛批，火力發電配重到50％，日前環保署放寬台中火力發電廠燃煤量增加10％誤差空間，每年將增加燃煤100萬噸以上，讓彰化地區空氣品質更惡化，綠能是好代誌，但高漲電費誰負擔？要不躁進能源政策。不能利用綠能發展過程「要5毛給1塊」，風力發電成本國外平均一度2塊多，我們卻給廠商5塊多。

陳秀寶指出台灣是海島型國家，須向外發展經濟，但不能只傾向某個經濟體，民進黨執政讓台灣發展結構正常化，從經濟和能源政策轉型，長照幼托和基本薪資提升，台灣2019年GDP成長2.4％，名列亞洲四小龍之首，台商投資金額超過7000億元。

陳秀寶指出，國民黨強調重啟核四才能確保用電，但核電佔台灣電力結構才10％，燒煤炭和天然氣佔電力結構將近80％，煤炭發電又佔40％左右，要將用電缺口補上，民進黨執政加快風力、太陽能發展，綠能廠商也承諾回饋彰化縣政府3.3億元營養午餐，創造政府、企業、民間三贏。

(中時 )