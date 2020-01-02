北大光華管理學院2日發布分析報告指出，由於大陸今年結構性通膨擴散能力有限，預計物價雖在2020年上半年仍會維持高位，但下半年有望回落，因此為貨幣政策風格調整提供空間。報告認為2020年大陸或將降準2到3次，預計整體幅度全年達到150bp。

據新浪財經引述北大光華報告內容，2020年貨幣政策支持穩增長的重心將更加明確。其中大陸中央經濟工作會議中首次提到貨幣政策要「靈活適度」，這意味貨幣政策的定調並不是一成不變，而是在經濟下行與通膨壓力並存下，據實際需要進行適度調節。

(旺報 )