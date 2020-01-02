北大光華報告：2020年或降準2至3次 全年150bp 18:452020/01/02 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北大光華管理學院2日發布分析報告指出，由於大陸今年結構性通膨擴散能力有限，預計物價雖在2020年上半年仍會維持高位，但下半年有望回落，因此為貨幣政策風格調整提供空間。報告認為2020年大陸或將降準2到3次，預計整體幅度全年達到150bp。 據新浪財經引述北大光華報告內容，2020年貨幣政策支持穩增長的重心將更加明確。其中大陸中央經濟工作會議中首次提到貨幣政策要「靈活適度」，這意味貨幣政策的定調並不是一成不變，而是在經濟下行與通膨壓力並存下，據實際需要進行適度調節。 (旺報 ) #2020年 #2020 #政策 #貨幣政策 #貨幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》台積電下月16日法說會，下季營運不看淡 10:172019/12/31 財經 《熱門族群》雲端點火伺服器市場，外資點名5檔台股悍將 10:342019/12/31 財經 傳三星Galaxy S20系列共有三款螢幕再放大 S20e取消 14:142019/12/31 科技 2020年華爾街最看好十檔股票 23:592019/12/31 財經 2020第一對！中天主播張雅婷愛情長跑包小松13年宣布結婚 01:432020/01/01 娛樂 安心亞高雄跨年曬辣腿 深V爆乳舞衣吸睛 04:312020/01/01 娛樂 做對了旺一整年！鼠年開運顏色、食物必看 05:502020/01/01 生活 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 06:332020/01/01 生活 2020大陸大事前瞻：全面建成小康社會 首次火星探測 11:592020/01/01 兩岸 2020年第一餐 戴資穎這樣吃 14:092020/01/01 體育 財經熱門新聞 iPhone SE2晶片 將採台積電7奈米製程 - 財經 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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