國軍一架黑鷹UH-60M直升機今上午在新北烏來山區與宜蘭西北面交界一帶墜毀，經國防部證實，機上軍階最高的參謀總長沈一鳴上將與2位少將等8人不幸殉職，其中一位總士官長韓正宏也為國捐軀，噩耗傳出，讓不少親友及同袍弟兄悲痛不已，紛紛湧入韓臉書留言哀悼，「總士官長，任務結束了，一路好走」、「您是我們永遠的士官長」。

據了解，韓正宏平時認真負責，在軍中人緣良好，去年11月才代表部長嚴德發和沈一鳴前往金門部隊輔防，慰勉基層士官辛勞，更希望部隊營造家的感覺，要求幹部能具備高敏感度和人命關天的概念。

不少軍中同袍、親友紛紛湧入韓正宏臉書留言哀弔，「學長：一路好走。您的學弟、妹們會效法您的精神。敬禮……禮畢！」、「學長……辛苦了！雖然不捨，仍願您一路好走…」、「士官長！不會忘記優秀的您！」、「韓叔叔 願一路好走。」、「韓大哥，ㄧ路好走 阿彌陀佛！」、「您是永遠的總士官長」、「總士官長一路好走，感謝您為國家為士官團隊一生的付出，您辛苦了！」、「永遠的士官長，感謝您為國家一生的付出，是我們的好榜樣」。

(中時電子報)