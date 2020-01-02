國防部黑鷹直升機2日墜機，造成8死5傷慘劇，8位罹難者中，副駕駛劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，台南市長黃偉哲立即要求當地區長慰問罹難者家屬。

台南市政府指出，8位罹難者中，副駕駛劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，目前家屬分別居住在永康區及安南區，黃偉哲聞訊後十分不捨，立即指派永康區長、安南區長前往探視家屬及慰問，黃偉哲並指示應持續關心、協助家屬。

不幸罹難的洪鴻鈞目前與妻女居住在永康區，區長前往慰訪時，洪府家門深鎖，鄰居稱家人上午10時已由軍方協助接往北部處理相關喪葬事宜。劉鎮富上尉父親早亡，上午已由劉上尉岳父陪同劉母及劉胞姊北上處理喪葬事宜，劉妻目前人正在英國機場準備搭機返台，抵達桃園機場後，將由軍方接機陪同。

劉上尉岳母表示，因飛行員工作危險性極高，家人皆早有心理準備，但難免悲痛，也感謝市府各級長官及各界的關心。黃偉哲表示，國家痛失英才、敬上最大哀悼，市府將竭力協助家屬辦理治喪事宜。

(中時 )