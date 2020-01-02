拜票拜到快速道路上！屏東縣立委第二選區競爭激烈，無黨籍候選人鄭朝明2日上午竟然率隊利用上班時間，站到八八快速道路竹田端銜接潮州路口處的槽化線拜票，險象環生。警方獲報後即到場勸導，並依違反《道路交通管理處罰條例》開單。

前立委鄭朝明與現任立委莊瑞雄在黨內初選競爭落敗，因民進黨換上蘇震清後，心生不滿以無黨籍出馬參選。在選戰倒數階段，鄭朝明為了接觸更多民眾，竟然上到八八快速道路的匝道槽化線，與4名助手拿競選旗幟拜票。

當時潮州地區濃霧，能見度不佳，加上正處於上班交通巔峰時刻，車流量大，險象環生。有民眾報案後，並將照片PO上網，警方獲報後立即到場勸離，並依違反《道路交通管理處罰條例》，針對5人開出5張罰單，每人可處3000到6000元罰鍰。

鄭朝明表示，現在因為選情緊繃，才會「拚了老命」帶隊利用上班尖峰時間，到八八快速道路上拜票。事前有經過評估槽化線較安全，也提醒團隊成員要注意車況，對於做了錯誤示範並引發外界討論感到抱歉。

網友則一面倒抨擊「太危險了」、「是在哈囉」、「無所不用其極」、「讓人傻眼」、「秀下限」、「太扯了吧」，也有網友說，「上新聞曝光至少要花上百萬 這個罰款划算啦！」

(中時 )